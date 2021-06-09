Sadık köpek görenleri duygulandırdı! Hastaneye kaldırılan sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika

İstanbul Büyükada'da yaşayan bir vatandaş, fenalaşmasının ardından baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine acilen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hasta vatandaşa ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, vatandaşın köpeğinin fedakarlığı ise duygulandırdı.

AMBULANSI KOŞARAK TAKİP ETTİ

Sahibini bir an olsun bile yalnız bırakmayan köpek, fenalaşan sahibinin ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın ardından koşarak hastaneye kadar gitti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı.

Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.