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Sadık ve Serdar savunmada

7 saat önce

- Sadık ve Serdar savunmadaİSTANBUL - Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Sadık ve Serdar savunmada, System.String[]

- Sadık ve Serdar savunmada

İSTANBUL - Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada farklı bir tandem denedi. Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa karşısında oynanacak olan mücadelede Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisine şans vermesi bekleniyor.

Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Ersun Yanal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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