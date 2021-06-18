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Sadıkoğlu: "Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak" - Son Dakika

Sadıkoğlu: "Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak"

18.06.2021 12:04
Sadıkoğlu:

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında gösterilen Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş'yi tebrik eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'daki üretim alanlarımızın gelişimi için gösterdiğimiz gayretlerin sanayimizin önünü açacağına ve...

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında gösterilen Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş'yi tebrik eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'daki üretim alanlarımızın gelişimi için gösterdiğimiz gayretlerin sanayimizin önünü açacağına ve önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında daha fazla firmanın Malatya'yı temsil edeceğine inanıyoruz" dedi.

Yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş. 2019 yılının ardından 2020 yılında da listedeki yerini aldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ve 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Babacan tarafından firmaya yapılan ziyarette, Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş İcra Kurulu Üyesi Erkan Baykan'a tebrik belgesi takdim edildi.

Malatya sanayisinin gelişimi ve bölgesinde rekabetçi bir konuma gelmesi için ciddi çalışmalara imza attıklarını, firmalarla gerçekleştirilen koordineli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, "Organize sanayi bölgemizde gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalarla Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş'nin son 2 yılda yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz. Bu başarının mimarı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Baykan başta olmak üzere, İcra Kurulu Üyeleri Sayın Erkan Baykan ve Sayın Orhan Baykan ile bu başarının tüm paydaşlarını bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gelecek vizyonu olan projeler sanayimizin önünü açıyor"

Göreve geldikleri 3 yıllık süreç içerisinde bölgesinde söz sahibi bir sanayi oluşturma vizyonu ile hareket ettiklerini dile getiren Sadıkoğlu, "Bu kapsamda ortaya koyduğumuz projeler ile sanayimizin yükselen bir başarı grafiği var. Sanayi bölgemizin sunduğu avantajları firmalara iyi aktarmamız, yer tahsislerinde gözettiğimiz "nitelikli yatırım, yüksek istihdam" politikası ile 3 yıl içerisinde geleceğe dönük güçlü temeller attık. Üretim alanlarımızın gelişimi için gösterdiğimiz gayretler ve gelecek vizyonu olan projeler sanayimizin önünü açıyor. Önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında Malatya'yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.

"Başarı, gelecek odaklı projelerle gelecek"

Üretimde kalite, gelişim, süreklilik ve başarı için sanayi bölgelerinin teknik anlamda desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, "Sanayimizin güçlü bir potansiyeli var. Bizler şehrimiz sanayisinin Gaziantep, Kayseri gibi illerle rekabet edecek seviyeye gelebileceğine inanıyor ve adımlarımızı bu vizyon doğrultusunda atıyoruz. Uzun yıllardır sanayimizin ve çevrenin en büyük sorunlarının başında gelen arıtma konusunu görev süremiz içerisinde çözüme kavuşturduk. İnşası süren tesis en az 50 yıl sanayimizin ihtiyacını karşılayacak ve bu sayede yeni sanayi kolları faaliyete geçecek. Uygulamalı eğitimlerle gençlerimizi meslek sahibi yapmak, sanayimizin nitelikli eleman açığını gidermek ve profesyonel iş gücü ile bölgesinde rekabetçi bir sanayi oluşturmak adına büyük önem verdiğimiz İŞGEM projemizi geliştirdik. 1. OSB'mize TOBB tarafından kazandırılacak ve profesyonel iş gücü noktasında büyük fayda sağlayacak mesleki teknik lisesinin ise yer tahsisini gerçekleştirdik ve temel atma aşamasına geldik. Başarının, gelecek odaklı projelerle geleceğine inanıyoruz. Bu ve sayamadığımız diğer tüm çalışmalarımızın şehrimiz ve sanayimize sağladığı faydalar gelecek yıllarda katlanarak artacak ve değeri daha iyi anlaşılacak" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin en önemli tekstil üslerinden biri konumuna geldik"

Malatya'nın son dönemde OSB'ye kazandırılan yeni yatırımlarla özellikle tekstil alanında en önemli üslerden biri haline geldiğine parmak basan Sadıkoğlu, "Görev süremiz içerisinde geçekleştirdiğimiz 36 yer tahsisinde önceliğimiz firmanın sağlayacağı istihdam rakamı, üretimdeki devamlılığı ve gelecek vizyonu oldu. Bugün 14 yeni fabrikamız faaliyete geçmiş durumda. Tüm fabrikalar tamamlandığında toplam 12 bin kişiye iş kapısı aralanmış olacak. 32 yıllık Malatya Organize Sanayisinde 22 bin kişilik istihdam alanı oluşturabildiği göz önüne alındığında 3 yılda yakalanan bu rakam elbette önemli bir başarıdır. Bu tahsisler içerisinde şehrimize bizzat davet ettiğimiz uluslararası ölçekte üretim yapan çok önemli tekstil firmalarımız var. Şu an Malatya ülkemizin ve yakın coğrafyanın en önemli tekstil üslerinden biri konumuna geldi" dedi.

"Firmalarımız hassasiyet göstermeli"

Konuşmasında, İSO 500 listesi gibi başarı sıralamalarının şehirlerin prestiji ve tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Bu listede yer alan bazı firmalarımız Malatya'da üretim yapmasına rağmen farklı illerdeki sanayi sicil kayıtlarından dolayı Malatya firması olarak görünmüyor. Şehrimizdeki iş gücü ile ulaşılan başarının başka iller tarafından sahiplenilmemesi için bizler gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Malatya'ya kazandırılacak bu başarı yolun başında olan firmalarımız için de motivasyon oluşturacak, ön ayak olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Sadıkoğlu: Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak
Sadıkoğlu: Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak

Türkiye, Malatya, İcra, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Başarı sıralamalarındaki yerimiz artacak' - Son Dakika Ekonomi


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