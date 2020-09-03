Sadıkoğlu, iki il için 5 yıl daha istedi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 21 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" hakkında basın açıklaması yaptı. Bu kararla Malatya'nın faydalandığı 6. bölge teşviklerinin sona erdiğini hatırlatan Sadıkoğlu, "Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı Malatya ve Elazığ illeri yeniden değerlendirilmelidir. Bu konuda detaylı bir dosya hazırlayıp ilgili yerlere gönderdik. İki ilimizin en azından önümüzdeki 5 yıl için yeniden 6. teşvik bölgesine alınmasını talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

2017 yılı şubat ayında yatırım teşvik mevzuatında yapılan düzenlemeyle, Malatya'nın da içinde yer aldığı 8 ilde Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında OSB'lerde yapılacak yatırımlar için 6.bölge desteklerinin uygulanması kararı alınmıştı. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla, Malatya'nın da içinde yer aldığı 8 il için 6.bölge desteklerinin uygulanması kararı sona erdi.

Yeni düzenlemeyle Malatya 4. Teşvik Bölgesi imkanlarından faydalanabilecek.

"Detaylı bir dosya hazırlayıp ilgili yerlere gönderdik, sürecin takipçisiyiz"

Malatya'nın geri 6. Bölgeye alınması için dosya hazırladıklarını ve sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "21 Ağustos 2020 tarihli 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın tüm detaylarını, ekleri ve atıfta bulunulan tüm maddelerini inceleyerek, gerekli bilgi destekleriyle birlikte yeni yasanın ilimize etkilerini ortaya koyan bir dosya hazırladık. Bu dosyayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, 6 Malatya milletvekilimizin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na gönderdik. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

"Beklentimiz Malatya ve Elazığ'ın yeniden 6. bölge ilan edilmesi"

Malatya ve Elazığ'ın ocak ayında yaşanan deprem dolayısıyla farklı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya ile aynı durumda olan bölge illerinin ticaret ve sanayi odası başkanları ile yakın temas halindeyiz. Özellikle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan Bey ile Malatya ve Elazığ'ın ocak ayında yaşanan deprem dolayısıyla dezavantajlı olduğunu birçok platformda dile getireceğiz. Elazığ TSO da biz de birer dosya hazırladık ve bu dosyaları ilgili kurumlara gönderdik. Mücadelemiz sadece dosya göndermeyle kalmayacak. Sanayi yatırımlarının illerimizde yakaladığı ivmenin kaybedilmemesi adına mücadele vermeye devam edeceğiz. Fiziki hasarın yanı sıra ekonomik hasarı da büyük olan depremden dolayı dezavantajlı olduğumuz için iki ilimizin 6. Bölge ilan edilmesi en büyük beklentimizdir. İktidarıyla-muhalefetiyle milletvekillerimizin bu konunun takipçisi olmalarını arzu ediyoruz. Bu konu Malatya ekonomisinin ve sanayisinin kaderini değiştirebilecek bir konu. Sayın vekillerimiz konunun takibini yaparken bizlerden ne gibi bir destek talep ederlerle onların yanında olduğumuzu da ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

"Yeşilyurt ilçemizin alt bölge desteği programına alınması için girişimlerde bulunacağız"

Başkan Sadıkoğlu, "Alınan bu karar ile ilçeler bazında da birtakım yenilikler ve değişiklikler yapıldı. Akçadağ, Arguvan, Hekimhan, Doğanşehir, Doğanyol, Kuluncak, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerimizin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunuldu. Hazırladığımız dosyada Yeşilyurt, Battalgazi, Darende ve Arapgir'in de 6. bölge desteklerinden yararlanma imkanı veren düzenleme yapılmasını talep ettik. Zira Malatya OSB'si Yeşilyurt ilçemizde olduğu için bu denli bir değişiklik yapılması dahi Malatya için önemli olacaktır" dedi.

"Yıl sonuna kadar alınacak teşvik belgeleri 6. bölge imkanlarından faydalanacak"

Malatya gibi büyüme trendinde olan şehirlerin teşviklerde önceliğinin olması gerektiğini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Son alınan kararla 6. bölgede yer alan ve gelişmeye yönelik dezavantajlı illerimizin farklı şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu illerin sanayisinin gelişimini sağlarken Malatya gibi büyüme trendinde olan illerin de önünün kesilmemesi lazım. Son 10 yılda ilimizde toplam 630 adet yatırım teşvik belgesi alınmış. Göreve geldiğimiz günden bu yana Malatya için toplam 232 adet yatırım teşvik belgesi alındı. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 354 milyon TL olan bu yatırımlarla 24 Bin kişiyi bulan bir istihdam hedefleniyor. Alınan bu karar sonrasında, daha önce yer tahsisi yaptığımız iş insanlarının yatırım kararından vazgeçecek olması bizleri derinden üzecektir. Ayrıca hali hazırdaki fabrikalarda faaliyet gösteren yatırımcılar da ilerleyen zamanlarda yeni teşvik belgeleri almak istemeleri durumunda 4. bölge destekleriyle karşılaşacak ve ilimizde yatırımlarına devam etme kararlarını sorgulayacaklardır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınan yatırım teşvik belgeleri 10 yıl boyunca 6.bölge desteklerinden tümüyle yararlanabilecektir. Bu noktada tüm yatırımcılarımızın bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi müracaatlarını yapmasını öneriyoruz" dedi.

"Hedeflerimize doğru hızımızı almışken, alınan karar hızımızı kesecek"

Yeni uygulamanın Malatya'daki yatırımları olumsuz etkileyeceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin sanayisini güçlendirme arzusuyla ciddi gayret gösteriyoruz. Üyelerimizin verdiği görev ve sorumluluk bilinciyle Malatya'mızın sanayide bir adım daha ileri gitmesi için gayret gösterirken alınan bu karar bizleri üzmüştür. Malatya'nın 6. Teşvik Bölgesi avantajlarından yararlanıyor olması bizlerin elini güçlendiriyordu. Ülkemizin farklı illerinden birçok iş insanını ilimize davet edip, Malatya sanayisinin yatırım fırsatlarından ve teşviklerden bahsedip, avantajlarını anlattığımızda iş insanları ilimize yatırım yaptı. Görev süremiz içinde 26 tane yer tahsisi gerçekleştirdik. Faaliyete geçen fabrikalarda şu an 2500 hemşehrimiz istihdam edildi. Yer tahsisleri yapılan ve faaliyete geçecek olan fabrikalarda toplam 8500 kişi istihdam edilecek. Bu çok ciddi bir rakam. Hedefimiz 4 yıllık görev süremiz içerisinde 22 bin istihdam sağlamak. Bu rakam Malatya OSB'sinin 32 yıllık döneminde sağlanmış, biz 4 yılda bu rakamı yakalamayı önümüze hedef koyduk. Hedeflerimizi bu şekilde belirlemişken, hızımızı almışken, alınan bu karar elbette hızımızı kesecektir" diye konuştu. - MALATYA