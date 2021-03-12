Sadıkoğlu: "Kararlı uygulamalarla, ekonomide güven iklimi sağlanabilir" - Son Dakika

Sadıkoğlu: "Kararlı uygulamalarla, ekonomide güven iklimi sağlanabilir"

12.03.2021 17:51
Sadıkoğlu:

Ekonomide Yeni Reform Paketinin açıklandığı programa katılan Başkan Sadıkoğlu, program sonrası yaptığı açıklamada, istikrarlı bir ekonominin kapsamlı, bütüncül ve yenilikçi çalışmalarla oluşacağına vurgu yaparak, hem adalet hem ekonomi alanında açıklanan reform başlıklarının kararlı bir...

Ekonomide Yeni Reform Paketinin açıklandığı programa katılan Başkan Sadıkoğlu, program sonrası yaptığı açıklamada, istikrarlı bir ekonominin kapsamlı, bütüncül ve yenilikçi çalışmalarla oluşacağına vurgu yaparak, hem adalet hem ekonomi alanında açıklanan reform başlıklarının kararlı bir şekilde uygulanmasıyla, ekonominin temelini oluşturan güven ikliminin sağlanabileceğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomide Yeni Reform Paketi'nin açıkladığı programa katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyamızın bir süredir beklediği yeni ekonomik reformlar bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Özellikle son bir yıl içerisinde yaşadığımız zorlu süreç, tüm sektörlerimizde ciddi ekonomik sorunları beraberinde getirdi. Bu bağlamda iş dünyası temsilcileri olarak, ekonomimizde kapsamlı ve sürdürülebilir adımlara ihtiyacımız olduğunu daha önce pek çok kez dile getirmiştik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paket bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni yol haritasında, enflasyon ve cari açıkla mücadele, istihdam, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verildiğini, yapısal politikalar açısından ise kurumsal yapı, yatırımlar, iç ticaretin güçlendirilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile rekabet politikalarına yönelik önemli hedefler açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "mali disiplin olmazsa olmazımızdır "diyerek yeni reformlar hakkında önemli bir mesaj vermişti. Nitekim bugünkü açıklamalarında da kamu maliyesi politikaları konusunda önemli düzenlemelerin yapılacağını, kamu harcamaları, alımlar ve diğer birçok başlıkta tasarruf tedbirlerine gidileceğinin altını çizdi" dedi.

"850 bin esnafımız için sevindirici bir gelişme"

Basit usulde vergilendirilen esnaflar için vergi muafiyeti açıklamasının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımızın basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, terzi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulacağını ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılacağını açıklaması pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşayan dar gelirli küçük esnafımız adına oldukça sevindirici bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı.

"En önemli husus uygulamalarda kararlılık"

Ekonomide istikrarın farklı alanlarda yapılacak yenilikçi çalışmalarla geleceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yargı reformu kapsamında İnsan Hakları Eylem Planı açıklanmıştı bugün ise Ekonomide Reform Paketi. Son dönemde gerçekleşen bu çalışmaların ekonomimizde istikrarın sağlanabilmesi ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerleyebilmemiz için oldukça önemli görüyoruz. Ancak bu noktada en önemli husus tüm alanlarda açıklanan reform başlıklarının güçlü ve kararlı bir şekilde uygulanabilmesi. Reformlarla ilgili yasal düzenlemelerin kararlılıkla gerçekleştirilmesi ve uygulanması ile güçlü ekonominin temeli olan güven ikliminin oluşacağına ve özellikle yatırım, piyasa istikrarının sağlanacağına olan inancımız tam" diye konuştu. - MALATYA

Sadıkoğlu: Kararlı uygulamalarla, ekonomide güven iklimi sağlanabilir

Ekonomi, Malatya, Adalet, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Kararlı uygulamalarla, ekonomide güven iklimi sağlanabilir' - Son Dakika Ekonomi


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