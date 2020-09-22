Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi - Son Dakika

Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüs salgını sürecinin kitap ve kırtasiye sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "İş kaybı yaşayan ve ödemelerde zorluk çeken kırtasiyecilerimizin, KDV muafiyeti, kredi desteği ve ödeme erteleme...

Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüs salgını sürecinin kitap ve kırtasiye sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "İş kaybı yaşayan ve ödemelerde zorluk çeken kırtasiyecilerimizin, KDV muafiyeti, kredi desteği ve ödeme erteleme gibi talepleri karşılık bulmalı" dedi.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi, özel eğitim ve kırtasiye sektörlerinde nakit sıkıntısı doğurdu. Yaşanan iş kaybı sonucu vadeli ödemelerini yapmakta dahi zorlandığını belirten sektör temsilcileri, destek taleplerini her fırsatta yeniliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "Sektörde faaliyetlerini sürdüren üyelerimiz aracılığıyla gerek özel eğitim kurumları gerekse kitap ve kırtasiye sektörünün yaşadığı zorlukları yakından takip ediyoruz. Mart ayında ilk kapatılan sektörler içerisinde yer alarak ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayan eğitim sektörü, okulların tüm sınıflarda açılmaması sebebiyle daha büyük sorunları göğüslemek zorunda kaldı. Salgın nedeniyle ciddi iş kaybı yaşayan kitap ve kırtasiye sektörü temsilcilerimiz, okul başlangıç ürünleri satışını gerçekleştiremedikleri için stoktaki ürünlerin dahi ödemelerini yapamadıklarını ayrıca büyük zincir mağazalar ve e-ticaret siteleri karşısında rekabet güçlerini kaybetmeleri ile ödeme güçlerinin tükenme noktasına geldiğini ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Kredi desteği ve ödeme erteleme talepleri karşılık bulmalı"

MTSO üyelerinin yanı sıra, Malatya ve farklı illerde bulunan kırtasiye dernekleri ile konunun istişare edildiğini, ciddi zorluklar yaşayan sektörün destek taleplerinin karşılık bulmasının elzem olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, "Üyelerimiz ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) gibi STK'larla yaptığımız görüşmelerde, sektörün bu süreci atlatmak ve ayakta kalmak adına ; KDV muafiyeti, kira desteği, vergi, SGK ödemeleri, kredi ve yapılandırmaların ertelenmesi ile kredi desteği gibi haklı talepleri olduğunu görüyoruz. MTSO olarak, sektörün bu zor dönemde desteklenmesini ve taleplerin yetkililer nezdinde karşılık bulmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Ticaret, Kitap, Kredi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi - Son Dakika

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