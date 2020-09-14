Sadıkoğlu'ndan Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MTSO Başkan Sadıkoğlu, odaların, borsaların ve meslek birliklerinin temelini oluşturan Ahilik teşkilatının tarihte görülen örnek kuruluşlardan olduğuna dikkat çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ahilik geleneğini yaşatmak, toplumun huzur ve mutluluğunu esas alan bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası bu yıl 33'üncü kez kutlanacak. Odaların, borsaların ve meslek birliklerinin temelini oluşturan Ahilik teşkilatı tarihimizde görülen örnek kuruluşlardandır. Ahilik, sadece bizim insanımızın değil bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir. Bu kültürü tarihimizin derinliklerine hapsetmek değil, Ahilik sistemini anlamak, anlatmak ve hep beraber yaşamak tüm esnaf, sanatkar ve iş insanlarımızın ortak amacı olmalıdır. Malatya'mızın Ahilik değerlerinden beslenen önemli şehirler arasında olduğunu biliyoruz. Özellikle ilimizde meydana gelen deprem ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların bertaraf edilmesinde esnaf, sanatkar, tüccar ve iş insanlarımızın Ahilik kültürü ile dayanışma içerisinde olması daha da önem arz ediyor. Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla tüm esnaf, sanatkar, tüccar ve iş insanlarımızın Ahilik haftasını kutluyor, tarihimizde de olduğu gibi birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin devamını diliyorum" - MALATYA