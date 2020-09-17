Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü - Son Dakika

Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Malatya'nın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kararın iş dünyasını sevindirdiğini söyledi.

Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Malatya'nın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kararın iş dünyasını sevindirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Malatya yatırımlarda devlet desteklerinden 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek.

Malatya sanayisi ve ekonomisi adına büyük önem taşıyan gelişmeyi değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "21 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilimizin 6. Bölge teşvikleri kapsamından 4. Bölgeye düşürülmesi şehrimizde derin üzüntüye sebep olmuştu. Malatya'mızın yeniden 6. Bölge teşviklerinden yararlanması için hazırladığımız dosya ile son iki haftadır yaptığımız kapsamlı çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararın iptali için gerekli talimatları verdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Malatyalı hemşerilerimiz ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"İlk günden bu yana sürecin takipçisi olduk"

Kararın yayınlandığı günden itibaren gerekli adımları atarak sürecin takipçisi olduklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"21 Ağustos 2020 tarihli 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın tüm detaylarını, ekleri ve atıfta bulunulan tüm maddelerini inceleyerek, gerekli bilgi destekleriyle birlikte yeni yasanın ilimize etkilerini ortaya koyan bir dosya hazırladık. Bu dosyayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, 6 Malatya milletvekilimizin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na gönderdik. Son iki haftadır Ankara'da gerekli tüm görüşmeleri yaparak, 6. Bölge teşviklerinin Malatya'mız için ne denli önemeli olduğunu anlattık. Yaptığımız kapsamlı çalışmaların olumlu sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Bu önemli gelişme iş dünyası tarafından da memnuniyetle karşılandı"

Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na teşekkür

6. Bölge teşviklerinin devamı noktasında alınan karar için teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya ekonomisi ve sanayi için büyük bir önemi olan 6. Bölge teşviklerinin devamı noktasında alınan karar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese Malatya iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş dünyası olarak, bakanlıklar tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kararla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmasını da heyecanla beklediğimizi belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi         
23:36
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:46:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadıkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei