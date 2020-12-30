Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti

30.12.2020 16:34
Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye gündemine gelen "Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık" kampanyası kapsamında esnaflar ziyaret edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye gündemine gelen "Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık" kampanyası kapsamında esnaflar ziyaret edildi. Kampanya kapsamında Fuzuli Caddesinde esnafları ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Hemşerilerimizi yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi devam eden korona virüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Alınan tedbirlere rağmen korona virüs özellikle küçük esnafı derinden sarstı. MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fuzuli Caddesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi. Sadıkoğlu burada yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu arkadaşlarımızla esnaflarımız ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımız gerçekten sıkıntı yaşadığını içinde olduğumuz için biliyoruz. Bu süreci birlikte atlatma adına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir duyarlılık gösterip esnafın yanında olabilmesi için, Malatyalı hemşerilerimize bir çağrıda bulunuyoruz. Yerel esnaftan alış veriş yapınız diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, "Değerli esnaflarımız bu kampanyayı sahiplenmesi bu güçlü bir şekilde haykırmaları ve camlarına yazılarla asması ve sahiplenme lerinden dolayı buradan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bu duyarlılığına bizler şahit oluyoruz. Ulusal markalar yerine yerel esnaftan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu bizim için kıymetli bir bakış açısı. Çünkü internetten yapılan alışveriş, ulusal firmalardan yapılan alışveriş, kaynağı belirsiz ülkelere veya farklı bir yerlere gidebilir. Malatya'mızın 40 yıldır esnaflığını yapan komşusunu bir şekilde yalnız bırakmayan yeri geldiği zaman borç veren ve taziyesinde düğününde olan esnafımızı sahiplenmeleri ve buralardan alış veriş yapmaları önemlidir. Pandemi sürecinde yerel esnafımızı kaybetmemeliyiz. Daha uzun sürece bizlerle beraber olabilmeleri için, hemşerilerimizin bu duyarlılığına ihtiyaç duyuyoruz. Hemşerilerimize vermiş oldukları destek ve duyarlılıktan dolayı da buradan teşekkür ediyorum. Buradan esnaflarımız da Malatyalı hemşerilerimize uygun kampanyalarla fiyat indirimleriyle destek verip burada yerel alışverişin önü açmalarını buradan ifade etmek istiyorum. Hep birlikte kenetleneceğiz ve birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti
Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti
Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti
Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:48
Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı         
16:31
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor         
14:55
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı         
11:35
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadıkoğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei