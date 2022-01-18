Sadıkoğlu\'ndan Keskin\'e ziyaret

Beraberindeki TSO Heyeti ile birlikte Keskin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan TSO Başkanı Sadıkoğlu, "Sivil toplum örgütlerinde ciddi birikimi ve tecrübesi olan Şevket Keskin başkanımızın Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığa yeniden üyelerin teveccühü ile seçilmesi başarılı olduğunun göstergesidir." dedi.

Sivil toplum kurumları arasında birlik ve beraberlik olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Şevket Keskin başkanımız aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı olarak da Malatya'da ciddi işler yapıyor.Bizde gösterdiği gayret ve çabaları görüyor ve takdir ediyoruz. Malatya TSO olarak da başkanımızla birlikte elimizden gelen gayreti esnafımız ve sanayicimiz adına yapmaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ve beraberindeki TSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Keskin, "TSO Başkanımız uzun yıllardan beri esnafın ve sanayicinin içerisinde bulunuyor. Pandemi döneminde TSO Başkanı olarak esnafımıza büyük destek verdi, esnafımızın yanında oldu ve esnafımızdan alışveriş yaptı. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Biz esnaf camiası olarak her zaman Ticaret ve Sanayi Odamız ile beraberiz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve Oğuzhan Sadıkoğlu'nu esnafımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Amacımız Malatya'ya ve dolayısıyla Türkiye'ye hizmet etmek, bu da bizim asli görevimiz" ifadelerini kaydetti.