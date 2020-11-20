Son dakika haberi: MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan, Bakan Pakdemirli'ye ziyaret - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bakan Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, Malatya kayısısı takdim etti.

Ziyarette Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısı alımı konusunda katkısından dolayı Pakdemirli'ye teşekkür eden Sadıkoğlu, "Kayısı üreticimiz yıllardır TMO'nun alımını bekliyordu. MTSO olarak bizler de birçok platformda TMO'nun kayısı alımı yapması gerektiğini ifade ettik. Gelinen noktada TMO kayısı alımına başladı. Kayısının katma değerli hale gelmesi ve piyasa açısından önemli olan bu adım için bir kez daha başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Malatyalı kayısı üreticimizin emeği ve alın teri için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Borsasına (ATB) bağlı Et Borsası'nı ziyaret etti.

Heyet, daha sonra ATB merkez binasına geçerek, toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, güncel ekonomik konular ve iş dünyasının önerileri istişare edildi.