Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısına başkanlık yaptı

Online ortamda gerçekleşen toplantıda, ocak ayında yaşanan enerji kısıntılarının tüm sektörleri olduğu gibi orman ürünleri sektörünü de etkilediğinden bahseden Başkan Sadıkoğlu, "Ocak ayında yaşanan enerji kısıtlamaları sanayi sektörümüzü çok zorladı. Konuyla ilgili 24 Ocak tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in katılımı ile sanayicilerimizi bir araya getirdik. Bu toplantıya katıldım. Toplantıda OSB'ler başta olmak üzere ülkemizde yaşanan enerji sorununu ayrıntılı bir şekilde konuştuk, sorunlarımız ve taleplerimiz aktarıldı. Bu süreci doğru bir şekilde yönetmek, hasarı minimuma indirmek için gayret gösterdik" dedi. Başkan Sadıkoğlu, teşvik ve destekler ile yenilenebilir enerjinin önemi ve gerekliliğine de dikkat çekti.

YILDIZ: "SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ ETKİLENDİ"

Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız da yaşanılan enerji krizi dolayısıyla odun hammaddesi arzında ve odun hammaddesine ulaşımda yaşanan daralmanın aşılması amacıyla OGM'nin satış yöntemlerinde bazı değişiklikler yapması gerektiğini ifade etti. Dünyadaki odun fiyatları ile ülkemizdeki odun fiyatları arasındaki farkı dikkate alarak sektörün rekabetçi gücünün nasıl etkilendiğine dair açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı; Sektörün boşluk analizi yoluyla sermaye, teknoloji, kapasite, insan kaynağı ve ARGE konularındaki büyük resmini ortaya koymak. Tomruk ve kerestedeki fahiş fiyatı artışlarının önlenmesi için çözüm önerileri. Ahşap Levha (Panel) ihracatının sektöre olumsuz etkileri. Sektör raporu hakkında görüş alışverişinde bulunulması gibi gündem konularının görüşülmesiyle devam etti.