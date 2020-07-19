Sadıkoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" - Son Dakika

Sadıkoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" dedi.

Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi


Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.


Temel atma törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.


"Tarihi ana şahitlik etmek büyük onur ve mutluluk"


Türkiye'nin 60 yıl önce bölünen yerli otomobil hayallerinin gerçeğe dönüştüğü günde, üretim merkezi temelinin atıldığı tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye'nin otomobili ülkemizin 60 yıllık hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşüyor olması hepimizi gururlandırıyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmam hasebiyle temel atma törenine katılım sağladım. Şunu ifade etmek isterim ki, bu tarihi ana Malatyalı hemşerilerim adına şahitlik ettim. Temeli atılan fabrika 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve 2022 yılının son çeyreğinde ilk otomobilin banttan inişi planlanıyor. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adet hedefiyle yola çıkıldı. 2032'ye kadar 1 milyon adet yerli otomobil üretilecek. Fabrika istihdama da ciddi katkı sunacak. İlk etapta fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek. Üretimi yapılan yerli otomobilin satış ağının oluşturulmasıyla birlikte 20 Bin rakamını bulan bir istihdam hedefleniyor" şeklinde konuştu.


"Malatya ekonomisi için projeler üretiyoruz"


"Türkiye'nin Otomobili" adımının ülke ekonomisinin geldiği noktayı en anlamlı şekilde ifade ettiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Sanayilerimiz gelişti, üretimimiz arttı, ihracat rakamlarımız yükseldi, istihdam sayımız zirve yaptı. Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sunmak adına Malatya TSO olarak biz de ciddi adımlar atıyoruz. İlimizin sanayisinin büyümesi, bölgesinde vizyonu olan bir yapıya bürünmesi için çalışıyoruz. Nitelikli yatırımlara kapı açıyor, Malatya'dan uluslararası ihracat yapan firmaların doğmasına zemin hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilimizdeki istihdam rakamını arttırmak, ihracat rakamlarını yükseltmek ve döviz girdisini çoğaltmak için projeler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Malatya TSO 44 adetine talip


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'un 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlediği ön gösterim töreninin ardından Türkiye'nin Otomobilinin 44 adetine Malatya TSO olarak talip olduklarını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "2022 yılında banttan ilk çıkacak otomobillerden Malatya TSO olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu, 'Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
12:27
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 16:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadıkoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]