Sadıkoğlu: "Üyelerimizin finansa erişilebilirliği daha kolay olacak" - Son Dakika

Sadıkoğlu: "Üyelerimizin finansa erişilebilirliği daha kolay olacak"

05.03.2021 12:32
Sadıkoğlu:

Vakıf Bank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan ve bölge müdürlüğü yöneticileri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Vakıf Bank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan ve bölge müdürlüğü yöneticileri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Meclis Divan Kurulu Üyeleri Ayhan Altunok, Mustafa Eroğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriye Çelebi, Meclis Üyesi Erol Ergül ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan'ın da yer aldığı ziyarette, MTSO üyelerinin Vakıf Bank'ın kredi ve avantajlarına daha kolay ulaşımı noktasında görüşmeler yapıldı.

"Bölge müdürlüğünün Malatya'ya kurulması için ciddi girişimlerde bulunduk"

Bölge müdürlüğünün Malatya'da açılmasının MTSO üyelerinin krediye ve bankanın avantajlarına daha hızlı ulaşımı açısından önemli olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Malatya'ya Vakıf Bank Bölge Müdürlüğü'nün kurulması için yoğun çaba gösterdik. 31 Ekim 2019 tarihinde 'Malatya İş Dünyası Buluşması' için odamıza gelen o günün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a talebimizi bizzat ilettik. Başta Vakıf Bank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih olmak üzere Banka yetkilileri ile görüşmeler yaptık. En nihayetinde ilimiz bir bölge müdürlüğü daha kazandı. Vakıf Bank Malatya Bölge Müdürlüğü'nün kurulması bizi mutlu etmiştir. Vakıf Bank bölge müdürlüğünün açılması, üyelerimizin bankanın sunduğu kredilere daha rahat erişilebilirliği açısından önem arz ediyor. Bölge müdürlüğünün ilimizde olması işletmelerimizi yerinde görmek, yapılan çalışmaları analiz edebilmek ve fikir sahibi olabilmek açısından önemli. Kredi talep eden üyelerimizin taleplerinin ikinci veya üçüncü ağızdan dinlenilmesi yerine direk birinci ağızdan dinlenilmesiyle kredi talebine daha hızlı yanıt verilmesi açısından da bölge müdürlüğünün ilimizde olması çok önemli. Bölge Müdürü Osman Tırpan Bey ve ekibinin başarılı çalışmalar yapacaklarını, üyelerimizin bugüne kadar yaşadığı sorunların daha hızlı çözümü noktasında ciddi gayret göstereceklerinden eminiz" dedi.

"Sanayicimizin derdini dinleyip dertlerine derman olmak için çalışacağız"

Vakıf Bank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan da, "Bölge müdürlüğümüz 18 Ocak 2021 tarihi itibariyle aktif olarak çalışmalarına başladı. Bölge müdürlüğümüze Malatya ile birlikte Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illeri bağlı. Bizleri misafir eden Malatya TSO başkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın önderliğinde Malatya'mız ve bölgemiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Bakış açımız gönüllere girmektir. Bunun için kapı kapı bütün sanayicimizi ve esnafımızı gezerek onların derdini dinleyip dertlerine derman olmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Sadıkoğlu: Üyelerimizin finansa erişilebilirliği daha kolay olacak
Sadıkoğlu: Üyelerimizin finansa erişilebilirliği daha kolay olacak

Vakıflar Bankası, Malatya, Ticaret, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Üyelerimizin finansa erişilebilirliği daha kolay olacak' - Son Dakika Ekonomi


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