Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız - Son Dakika Ekonomi

Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

6 saat önce

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.


Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüsü tehdidi her geçen gün artarken, virüsün yayılması ile birlikte bazı ürünlerin fiyatlarının ciddi oranda artması tepki topluyor.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.


Bu hahksızlığı yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini dile getiren Sadıkoğlu, "Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Haksız rekabete yol açacak şekilde aşırı pahalıya satıldığını tespit ettiğiniz ürünleri ve fırsatçılık yapan firmaları Ticaret ve Sanayi Odamızın çağrı merkezi olan 444 8 944 nolu numaraya bildirebilirler" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:18 Kaynak: İHA
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