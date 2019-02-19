Son Dakika Haberleri: Sadıkoğlu, Yeni Malatyaspor'a Destek Sözü Aldı

Sadıkoğlu, Yeni Malatyaspor'a Destek Sözü Aldı

18 dakika önce

Malatya'da katılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a Yeni Malatyaspor forması hediye eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bankalardan Yeni Malatyaspor'a destek sözü aldı.

Sadıkoğlu, Yeni Malatyaspor'a Destek Sözü Aldı, System.String[]
Malatya'da katılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a Yeni Malatyaspor forması hediye eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bankalardan Yeni Malatyaspor'a destek sözü aldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliği yaptığı "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; Malatya ve çevre şehirlerdeki iş dünyasının sorunlarını dinlediler.

TOBB tarafından düzenlenen ve belirli illerde yapılan toplantıya şimdiye kadar en büyük katılımın Malatya'da yapıldığı belirtildi. Yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantının Malatya ve bölge için önemli bir adım olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanınız Oğuzhan Sadıkoğlu Malatya'da toplantı yapılması için büyük çaba sarf etti. İyi ki de etmiş, çünkü böylesi büyük bir kalabalıkla finans sektörünü bir araya getirmek bizler için çok önemli" dedi.

Kayısıcıdan sanayiciye, hayvancılık sektöründen üreticiye tüm iş kollarından geniş katılım sağlanan toplantıda her katılımcı sektörüyle ilgili yaşanan sıkıntıları paylaşarak toplantı sonrası TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve banka genel müdürleriyle birebir görüşme fırsatı buldu. Yapılan görüşmelerde gündeme getirilen sorunların uzun vadede çözüme ulaştırılacağı belirtildi.

"Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na katılan heyete Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından el işlemesi ibrik, kayısı ve Malatyaspor forması hediye edildi.

Formayla kameralara poz veren Rifat Hisarcıklıoğlu Malatyaspor'un çok iyi gittiğini belirterek başarılar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın formasını hediye ederken bankalardan Malatyaspor'a destek sözü aldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

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