Son Dakika Haberleri: Sadiku, Kasımpaşa'da İlk Golünü Attı

Sadiku, Kasımpaşa'da İlk Golünü Attı

44 dakika önce

Son 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Loret Sadiku, Kasımpaşa kariyerindeki ilk golünü attı.

Sadiku, Kasımpaşa'da İlk Golünü Attı, System.String[]
Son 3 sezondur Kasımpaşa forması giyen Loret Sadiku, Kasımpaşa kariyerindeki ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede Loret Sadiku, lacivert-beyazlı forma ile ilk golünü attı. 3 sezondur lacivert-beyazlı formayı terleten Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa'da ilk golünü attı. Siyah-beyazlılar karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, ilk golünün mutluluğunu yaşadı.

Başarılı futbolcu, devrenin son maçı olan Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalarak, etkili bir performans sergiledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Loret Sadiku, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:00:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadiku, Kasımpaşa'da İlk Golünü Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]