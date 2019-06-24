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Sadio Diallo Gençlerbirliği'nde

38 dakika önce

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sadio Diallo Gençlerbirliği'nde, System.String[]
Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Hatayspor, Gençlerbirliği, Mamadou Diallo, Güncel
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