Son Dakika Haberleri: Sadio Mane 50 Gole Ulaştı
Son Dakika Spor Sadio Mane 50 Gole Ulaştı

Sadio Mane 50 Gole Ulaştı

33 dakika önce

Liverpool’un Senegalli yıldızı Sadio Mane,takımının Leicester City’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golle Liverpool formasıyla Premier Lig’deki 50. golüne ulaştı. 2016 yazında Kırmızılar’a katıldığından bu yana form çizgisini en üst seviyelere çıkaran ve Avrupa’nın en korkulu hücum oyuncularından biri haline gelen Sadio Mane, 50. golüne sadece 100 maçta ulaştı.

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane,takımının Leicester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golle Liverpool formasıyla Premier Lig'deki 50. golüne ulaştı. 2016 yazında Kırmızılar'a katıldığından bu yana form çizgisini en üst seviyelere çıkaran ve Avrupa'nın en korkulu hücum oyuncularından biri haline gelen Sadio Mane, 50. golüne sadece 100 maçta ulaştı.

Sadio Mane 50 Gole Ulaştı

Leicester City FC, sadio mane, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:06 
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