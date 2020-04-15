“Sadio Mane’in Barcelona’ya gitmesi mantıksız"

Sadio Mane, 2016 yazından beri formasını giydiği Liverpool’da 161 maça çıktı ve 77 gol kaydetti. Takımın son yıllardaki yükselişinde önemli bir pay sahibi olan Mane’nin 2023’e kadar kontratı bulunsa da bazı haberlere göre ilerleyen yıllarda Barcelona’yla anlaşabilir.

Bir dönemler Liverpool forması giyen John Aldridge, 2023’e kadar Kırmızılar’la sözleşmesi bulunan Mane’nin geleceğine dair Liverpool Echo’ya konuştu.

“Sadio Mane’nin hayat hikâyesini ve kariyerini konu alan belgeselin ardından onun hakkında konuşan insan sayısı arttı. Genel ilgi Ballon d’Or’u kazanmak istemesi üzerineydi. Çoğu kişi bu isteğini gerçekleştirmek için Mane’nin Barcelona veya Real Madrid’e gitmesinin iyi olduğunu düşünüyor. Fakat bence bu yanlış. Sadio Mane’nin Barcelona’ya gitmesi mantıksız. Eğer önceden oraya gitseydi Lionel Messi’nin gölgesinde kalacaktı. Eğer ilerleyen yıllarda oraya giderse bu sefer de takımın olası çöküş döneminde kadroda yer alacak.”

“Messi ve Ronaldo çağında birçok yetenekli oyuncu gölgelerde kaldı. Ama adını onlarla birlikte duyurabilen bazı yetenekli isimler, mesela Mane, gelecekte tamamen öne çıkacaklar. Liverpool, Mane’nin durumu konusunda çok fazla endişelenmemeli. Bence uzun yıllar burada kalacak.”