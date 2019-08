Sadio Mane: "Şansımız olan bir şehirdeyiz"

- Sadio Mane: "Şansımız olan bir şehirdeyiz" Virgil van Dijk: "Kupayı kazanmak için buradayız"İSTANBUL - Liverpool'un 2 önemli yıldızı Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Chelsea maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

- Sadio Mane: "Şansımız olan bir şehirdeyiz"

Virgil van Dijk: "Kupayı kazanmak için buradayız"

İSTANBUL - Liverpool'un 2 önemli yıldızı Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Chelsea maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mane, İstanbul'un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söylerken, Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk ise kupayı kazanmak için geldiklerini ifade etti.

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde Liverpool'un 2 yıldız Sadio Mane ve Virgil van Dijk, basın toplantısında soruları yanıtladı. Geçen sezon gösterdiği performans sonrasında Ballon D'or kazanması gerektiği yorumları yapılan Virgil van Dijk, kendisine yöneltilen 'Takımdaki en iyi defans oyuncusu kim?' sorusu üzerine "Açıkçası bilmiyorum. Bazıları bir oyuncunun iyi olduğunu düşünür, başkası da bir başka ismin daha iyi olduğunu düşünür. Çok sayıda başarılı savunma oyuncusu var" cevabını verdi. İki ekibin de birbirini tanımasının avantaj ya da dezavantaj olup olmaması hakkında konuşan Van Dijk, "Her iki takım açısından da bu konuşulabilir. Her türlü sonuç mümkün. Sezonun başındayız. Herkes ara vermişti. Tekrar hazırlandı ancak tabii ki biz de bu kupayı kazanmak için buradayız. Elimizden geleni yapıp kupayı müzemize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ödüle aday gösterilmek onur verici"

Kaleci Alisson'un sakatlığı sonrasında Adrian hakkındaki düşünceleri sorulan Hollandalı oyuncu, "Adrian şu anda 2 haftadır aramızda. Her gün birlikteyiz. Hemen oyuna katılması çok iyi olurdu. Alisson sakatlandıktan sonra Adrian forma giydi. Çok deneyimli bir oyuncu ve bunu sahada gösterebilir. Premier Lig'de yıllarca oynadı. Kendisi kesinlikle görevini yerine getirecektir" dedi. Kendisinin Ballon D'or gibi bir ödüle aday gösterilmesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Van Dijk, "Tabii ki bu kararlar önümüzdeki aylar içinde belli olacak. Benim bu kararları etkileme şansım yok. Bu ödüllere aday gösterilmek, adımın anılması, benim için onur verici bir şey. Ben sadece oynamaya devam edeceğim. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum. İnsanlar bunu ödülle takdir etmek isterlerse, bu durum çok güzel bir şey. Tabii ki ben kulüpteki görevime, takımıma ve kendime odaklanıyorum" cevabını verdi. Son olarak karşılaşmanın hakemleri hakkında konuşan Dijk, "Bu konuda cinsiyet önemli değil. Kalitesi olmasa bu maça verilmezdi kendisi. Özgeçmişinde son derece iyi maçlar çıkardığını görüyoruz. Kadın ya da erkek olması hiç fark etmiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Mane: "Şansımız olan bir şehirdeyiz"

Takımın Senegalli yıldızı Sadio Mane, öncelikle İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Şansımız olan bir şehir burası. Ümit ederim yarın da aynı olur ve maçı kazanan taraf oluruz. Çünkü elimizden geleni yapacağız ve şanslı bir şehir olma özelliği devam eder" dedi. Chelsea hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Mane, "Chelsea'nin Manchester United maçını izledim. 4-0'lık bir mağlubiyet vardı. Yine de fırsatlar yakaladılar. Manchester oynadı ve kazanmayı da hak etti. Umarım biz de aynısını yaparız. Biz onları, onlar da bizi iyi tanıyor. Çok önemli ve güçlü bir rakip Chelsea. Elimizden geleni yaparak maçı kazanmak istiyoruz. Biz Liverpool oyuncusuyuz ve böyle şeyleri pek düşünmem. Burada oynuyorum ve her şeye bu açıdan bakıyorum. Kante, Chelsea için çok önemli bir oyuncu. Ancak ben rakibimizle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyeceğim, yarın hazır olarak sahada yer alacağız" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan kupaları kazanmaktır"

Maçı kadın hakemin yönetecek olmasının kendi tutumunu değiştirmeyeceğini söyleyen Mane, "Bu kelime ağır bile olabilir. Çünkü bizim için fark etmez. Hatta iyi bir seçim oldu diyebiliriz. Bir hakem olarak doğru kararları da verecektir. Biz kendimizi oyuna vereceğiz" dedi. Virgil van Dijk'in Ballon D'or'a aday gösterilmesine karşın, bu ödülü Messi'nin kazanmasının takım arkadaşına haksızlık olup olmayacağı konusunda konuşan Mane, "Messi'yi herkes iyi biliyor ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu da iyi biliyor. Bu ödülleri kazanmak güzel ama önemli olan bizim için kupaları kazanmaktır" dedi. Son olarak kendisini maça çok hazır hissettiğini söyleyen Mane, "Her şey kafada bitiyor. Uzun yıllardır profesyonelce oynuyorum. Buna alışığım. 20 günden fazladır da bu maç üzerinde çalışıyoruz" diyerek takım olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! Canlı anlatım

Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile arasındaki farkı açıkladı: Ben başka kulüplerle de kupa kazandım

Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti