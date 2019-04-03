Son Dakika Haberleri: Şadırvan Musluklarını Çalan Hırsız Tutuklandı

Şadırvan Musluklarını Çalan Hırsız Tutuklandı

2 saat önce

SAMSUN'da cami şadırvanından söktüğü muslukları çalan Onur A. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Şadırvan Musluklarını Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'da cami şadırvanından söktüğü muslukları çalan Onur A. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cami imamı şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Irmak Polis Merkezi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin Onur A. olduğunu belirlerdi. Yakalanan şüpheli, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Onur A., tutuklandı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:19 Kaynak: DHA

Canik, Samsun, Güncel
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