Son Dakika Haberleri: Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denedi

1 saat önce

Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denediSAMSUN – Samsun'da bir kişinin cami şadırvanında unutulan 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denedi

SAMSUN – Samsun'da bir kişinin cami şadırvanında unutulan 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın gözlüğü aldıktan sonra rahat tavırlarının yanı sıra bank üzerine oturup gözlüğü denemesi dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi Büyük Cami şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. öğle namazını kılmak için camiye gitti. M.B. burada abdest aldığı sırada eşinin kendisine hediye aldığı ve 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü betonun üzerine koydu. Abdest alıp namazını kıldıktan sonra gözlüğünü betonun üzerinde unuttuğunu fark eden vatandaş, tekrar abdest aldığı yere gidince gözlüğünü koyduğu yerde bulamadı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Durumdan şüphelenen M.B. cami güvenlik kameralarını izlemek istedi. Güvenlik kamerasında gözlüğünü koyduğu yerden bir şahıs tarafından alındığını fark eden şahıs, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın abdest aldığı sırada güneş gözlüğünü beton üzerine koyduktan bir süre sonra bir şahsın güneş gözlüğünü alması, oturması ve gözlüğü denemesi görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı Emniyet kemeri ihmali, iki üniversiteli genç kızı hayattan kopardı Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp böyle denedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]