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Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü - Son Dakika

Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü

27.12.2021 20:55

Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü Erzurum'da soğuk hava etkisini arttırdı.

Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü

ERZURUM - Erzurum'da soğuk hava etkisini arttırdı. Gece sıfırın altında 16 dereceye düşen hava sıcaklığı sonrası kentteki şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. Erzurum'da dün gece saatlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü. Sabah saatlerinde sıfırın altında 8 dereceleri gören hava sıcaklığı sonrası kentte bulunan şadırvanlar buz kesti.

Şadırvan buzdan şelaleye dönüştü

Lala Mustafa Paşa Cami önünde bulunan tarihi şadırvanın alt ve üst kesimleri buz keserken şadırvanda adeta buzdan şelale görüntüsü oluştu. Öğle namazını kılmak için caminin bahçesine gelen vatandaşlar ise buz kesen şadırvandan abdest aldı.

Buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 16, Iğdır'da 9, Bayburt'ta 7 ve Erzincan'da 6 derece olarak ölçüldü. Kayak Merkezlerinde ki kar kalınlığı da Palandöken Kayak Merkezinde 92, Ergan Kayak Merkezinde 38 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 32 santimetre olarak ölçüldü.

Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü
Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü
Şadırvanlar buzdan şelaleye döndü

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Doğu Anadolu, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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