Son Dakika Haberleri: Şadırvanlı Han Kayhan'a Değer Katacak

Şadırvanlı Han Kayhan'a Değer Katacak

31 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'nde yer alan Şadırvanlı Han'ı yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırıyor.

Şadırvanlı Han Kayhan'a Değer Katacak, System.String[]

Çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapının, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacağını söyledi.

Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgelerinden olan Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen tarihi hanın kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe ile kaba ve ince sıva işleri tamamlandı. Boya astarı çalışmalarına başlandı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han içerisinde dükkânların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şadırvanlı Han'ın Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını ifade eden Başkan Dündar, " Bursa, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir çaba harcıyoruz. Türkiye'de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi gelir. Bu alanda birçok ödüle sahip bir belediyeyiz Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Bursa'mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak" dedi.

Restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini ifade eden Dündar, "Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan'dan Hisar'a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklam anlayışımız hizmettir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:50 Kaynak: Bültenler

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