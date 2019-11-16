Son Dakika Haberleri: 'Şadok', görenleri şaşırtıyor
Son Dakika Güncel 'Şadok', görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

'Şadok', görenleri şaşırtıyor

6 saat önce

OSMANİYE'de bir vatandaşın evinin kenarında yetiştirdiği greyfurta benzeyen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki 'şadok' (ağaç kavunu), ilk kez görenleri şaşırtıyor.

'Şadok', görenleri şaşırtıyor, System.String[]

OSMANİYE'de bir vatandaşın evinin kenarında yetiştirdiği greyfurta benzeyen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki 'şadok' (ağaç kavunu), ilk kez görenleri şaşırtıyor.

Esenevler Mahallesi'nde oturan İsmail Güner (89), yaklaşık 8 yıl önce Mersin'den getirdiği 'şadok'  narenciye fidesini bahçesinde iki noktaya dikti. 3 yıldır meyve veren ağacından 5-6 adet meyve alan Güner, Çukurova bölgesinde çok yaygın olmayan ağaçta yetişen ürünü görünlerin  büyüklüğü nedeniyle şaşırdığını belirtti. Şadoku koparmak isteyenlere 'zehirli' diyerek engel olmaya çalışan Güner, "Bu yıl iki tane meyve verdi. İlk kopardığımı bakkalda tarttırdım 1 kilo 750 gram gelmişti. Şu an ağaçta bulunan da öncekinden yaklaşık 100 gram eksiktir. Koparıp sevdiğim insanlara hediye ediyorum" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Şadok', görenleri şaşırtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]