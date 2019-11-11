Son Dakika Haberleri: Sadr'dan ABD'ye "erken seçim" resti
Son Dakika Güncel Sadr'dan ABD'ye 'erken seçim' resti

Sadr'dan ABD'ye "erken seçim" resti

6 saat önce

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD gözetiminde erken seçime gidilmesi seçeneğini kabul etmediklerini belirtti.

Sadr'dan ABD'ye

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD gözetiminde erken seçime gidilmesi seçeneğini kabul etmediklerini belirtti.

Sadr, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, 1 Ekim'den bu yana Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler için yaptığı "erken seçim" çağrısına yanıt verdi.

ABD'nin çağrısına sert bir dille karşılık veren Sadr, "ABD bir kez daha işgalci olduğunu ispatladı. Hala başkalarının işlerine müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Sadr, Irak'ın kaderini gerçek sahibi olan halkın tayin edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erken seçim talebinde zaten bulunduk. Ancak ABD'nin gözetiminde (seçim) olursa buna sessiz kalmayacağız."

Şii lider Sadr ayrıca ABD'nin Irak'ı; Suriye veya başka bir çatışma bölgesine dönüştürmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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