Sadr'dan İran'a yakın Şii gruba hükümeti kurma çağrısı - Son Dakika
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Sadr'dan İran'a yakın Şii gruba hükümeti kurma çağrısı

31.03.2022 21:08
Sadr'dan İran'a yakın Şii gruba hükümeti kurma çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ne Sadr Grubu olmadan hükümet kurma çağrısı yaptı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ne Sadr Grubu olmadan hükümet kurma çağrısı yaptı.

Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim birincisi olduğunu anımsatarak, ancak ülkedeki güvenlik ve ekonomik durumun daha kötüye gitmemesi için Koordinasyon Çerçevesi'ne hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Şii lider, "Ülkedeki güvenlik, ekonomik ve hizmet alanında durumun kötüye gitmemesi için Koordinasyon Çerçevesi'ne istisnasız tüm gruplarla müzakerelere başlayıp ancak Sadr Grubu'nun dahil edilmediği ve 1 Ramazan'dan 9 Şevval'a kadar ulusal çoğunluk hükümeti kurma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin başını çektiği Meclis'teki Sadr Grubu'nun da bu işlere olumlu ya da olumsuz şekilde müdahil olmamasını istedi.

Sadr, Sünnileri Meclis'te temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurarak hükümet kurmaya çalıştı ancak bu henüz gerçekleşmedi.

Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.

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Hükümet, Irak, İran, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadr'dan İran'a yakın Şii gruba hükümeti kurma çağrısı - Son Dakika


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