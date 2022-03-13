Sadr'dan, İran Büyükelçisi'ne nota verilmesi çağrısı - Son Dakika

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, " İran'ın acilen Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet edilmesi ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'ye nota verilmesini" istedi.

Sadr, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Sadr, "Irak topraklarının siyasi, askeri ve güvenlik alanında çatışma amaçlı kullanılmaması gerekiyor. Irak'ın içinden komşu ülkelere yapılan saldırıları kınadığımız gibi Irak'ın dışından da topraklarımıza yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Iraklı hükümet yetkililerini göreve çağıran Sadr, İran'ın BM'ye şikayet edilmesi, İran'ın Irak Büyükelçisi'ne acilen nota verilmesi ve bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması için garanti alınmasını istedi.

Şii lider, İsrail'in Irak'ta varlığı iddialarının da araştırılması talebinde bulunarak, bunun ülke güvenliğini sarsmak için bahane olmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in varlığı iddiası araştırılacak

Öte yandan Mukteda Sadr ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin telefonda görüşerek, İsrail'in kuzeydeki varlığı iddialarının araştırılması için komisyon kurulmasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı, bir vatandaşın ise hafif şekilde yaralandığı aktarılmıştı.