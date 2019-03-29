Son Dakika Haberleri: Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

34 dakika önce

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdıklarını ilan eden başkanlık kararına imza atmasına tepki göstererek, Golan Tepelerinin Arap bölgesi olduğunu belirtti.

Sadr'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki, System.String[]
Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdıklarını ilan eden başkanlık kararına imza atmasına tepki göstererek, Golan Tepelerinin Arap bölgesi olduğunu belirtti.


Sadr, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili kararına tepki göstererek, "Golan, Arap'tır." ifadesini kullandı.


Gözlerden uzaktı


Irak'ta hükümet kurma sürecinde sosyal medya hesabını sık sık kullanarak açıklamalarda bulunan Şii lider, yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak durarak, hiçbir şekilde bildirimde bulunmamıştı.

Bir süre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Şii liderin 4 gün önce Necef'teki Hannana bölgesinde bulunan ikametgahına geri döndüğü iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Donald Trump, Güncel
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