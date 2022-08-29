Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii grup arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

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