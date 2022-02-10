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Sadr Hareketi lideri, bazılarının Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini söyledi - Son Dakika

Sadr Hareketi lideri, bazılarının Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini söyledi

10.02.2022 19:43
Sadr Hareketi lideri, bazılarının Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini söyledi

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bazılarının ülkenin güneyinde Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini belirtti.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bazılarının ülkenin güneyinde Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini belirtti.

Sadr, dün Meysan vilayetinde Sadr Hareketi mensubu bir genç ile eşinin kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Meysan'da Sadr Hareketi ile Asayib Ehlilhak Hareketi arasındaki "fitneyi" yatıştırmak için uzlaşı komitesi kurduğunu ifade eden Sadr, "Bazıları Şii-Şii savaşı yaratmak ve toplumsal barışı bozmak istiyor." dedi.

Sadr, Meysan'daki Asayib Ehlilhak Hareketi sorumlusuna da çağrı yaparak, kurduğu komiteyle dayanışma içerisinde olmasını istedi.

Öte yandan Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sadr'ın komitesiyle iş birliği yapması için kendisinin de hareketin önde gelenlerinden oluşan bir komite kurduğunu duyurdu.

Meysan'da geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nda subay olarak görev yapan Husam İleyyavi kimliği belirsiz silahlı kişilerce kent ortasında öldürülmüştü. İleyyavi'nin iki kardeşi de geçtiğimiz yıl silahlı kişilerce öldürülmüştü. İleyyavi kardeşlerin Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü mensubu tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.

Meysan'da son dönemde yaşanan olayların "iki Şii milis güç arasındaki siyasi anlaşmazlığın sokağa yansıması" olarak yorumlanıyor.

Mukteda es-Sadr, Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli meclise 73 vekil göndererek seçimin galibi olmuştu.

Sadr, seçimde yenilgiye uğrayan İran'a yakın Şii milis güçlere kurmak istediği hükümette yer vermek istemiyor. Sadr'a karşı duran bu güçler ise hükümette yer almak istiyor.

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Savaş, Medya, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadr Hareketi lideri, bazılarının Şii gruplar arasında savaş çıkarmak istediğini söyledi - Son Dakika


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