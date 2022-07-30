Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı - Son Dakika
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Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı

30.07.2022 19:07
Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı duyurdu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı duyurdu.

Halbusi, Irak resmi ajansı INA'da yer alan yazılı açıklamasında, ülkenin zor ve hassas zamanlardan geçtiğini belirterek, görüşler arası hatta siyasi kesimler arası anlaşmazlıkların demokratik temelli gelişmiş ülkelerde normal bir durum olduğunu aktardı.

Anlaşmazlıklar ne boyutta olursa olsun çözümün diyalog olduğunu vurgulayan Halbusi, tüm siyasi kesimlere devletin çıkarlarının üstün tutulması gerektiği çağrısında bulundu.

Bu kapsamda halkın güvenliği, ulusal sorumluluklar ve anayasal haklara dayanarak ikinci bir karara kadar meclis oturumlarının askıya alındığını bildiren Halbusi, göstericilere barışçıl eylem ve devlet malını koruma çağrısı yaptı.

Halbusi, ayrıca Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Mustafa el-Kazımi'ye devlet kurumlarını ve göstericileri korumak için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri sonrası Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir... Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri sonrası Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir... Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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