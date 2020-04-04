Sadri Alışık 95 yaşında...
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Bu yıl ilk kez Sadri Alışık'ın sevenleri ve dostlarıyla mezarı başında anmanın yapılamamasından duyduğu üzüntüyü belirten Kerem Alışık, "Gelip devriliyor işte Nisan'ın 5'i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla ...
Bu yıl ilk kez Sadri Alışık'ın sevenleri ve dostlarıyla mezarı başında anmanın yapılamamasından duyduğu üzüntüyü belirten Kerem Alışık, "Gelip devriliyor işte Nisan'ın 5'i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla ...Sadri Alışık 95 yaşında da, biz kalakaldık hala küçük bir çocuğun sessiz çığlığında ..Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize… İyiki doğdun, iyiki varsın Sadri· Alışık" diyerek özleminin büyüklüğünü anlattı…
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:11
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