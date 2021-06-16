Sadri Alışık ile Çağla Demir Nişantaşı'nda... 'Aşk yok arkadaşlık var'

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık önceki gün oyuncu Çağla Demir'le Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda baş başa oturan ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümseyerek objektiflere karşılık verdi. Sadri Alışık, arkadaş olduklarını ifade etti: "Uzun zamandır görüşmüyorduk. Fırsat bulmuşken bir şeyler içelim dedik."

Alışık, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak uzun bir aranın ardından "Amadeus" oyunuyla Zorlu PSM'de perde açtıklarını da söyledi: "Sizleri de tiyatroya bekliyoruz."

Daha önce fenomen Reynmen'le adı aşk dedikodularına karışan Çağla Demir, Alışık'la arkadaş olduklarının altını çizdi.