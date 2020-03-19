Sadri Alışık kabri başında anılacak
6 saat önce
18 Mart 1995'te yaşamını yitiren usta oyuncu için doğum günü olan 5 Nisan'da Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapılacak.
18 Mart 1995'te yaşamını yitiren usta oyuncu için doğum günü olan 5 Nisan'da Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapılacak. Saat 12.00'de gerçekleşecek tören, sanatçının dostları ve meslektaşlarının yanı sıra sevenlerini de bir araya getirecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:57
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