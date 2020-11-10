Saeb Erakat: Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci öldü

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri de olan Erakat, Batı Şeria 'yı yöneten ve Filistin'in önde gelen siyasi hareketi El Fetih'in de önde gelen isimlerindendi.

Erakat İsrail'le yürütülen barış görüşmelerinde 25 yıl boyunca Filistinlilerin baş müzakerecesiydi ve İsrail ile Filistin Yönetimi arasında ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biriydi.

Saeb Erakat üç hafta önce durumunun kötüleşmesi üzerine evinden alınarak Kudüs 'te bir İsrail hastanesine kaldırılmıştı.

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