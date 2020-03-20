Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi - Son Dakika

Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

6 saat önce

Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi Zeytinburnu'nda saf alkol alan Türkmenistan Uyruklu Shakır Rozbayev kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda saf alkol alan Türkmenistan Uyruklu Shakır Rozbayev kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rozbayev'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 17 Mart Salı günü Zeytinburnu'nda tekstil işçisi olarak çalışan Türkmenistan Uyruklu Shakır Rozbayev, saf alkol aldıktan sonra oturduğu Beylikdüzü ilçesindeki evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği tespit edilen Rozbayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Shakır Rozbayev'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Rozbayev'in cenazesini almak isteyen yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde saf alkolden zehirlenerek ölen Türkmenistan Uyruklu 20 kişinin 4'ünün cenazesi Adli Tıp Kurmu'ndan yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Saf alkol içerek ölen Shakır Rozbayev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Adli Tıp Kurumu, Türkmenistan, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:57 Kaynak: İHA

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