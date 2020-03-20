SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR - Son Dakika

SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR

6 saat önce

İSTANBUL'da saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybeden Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu 21 kişi saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlenerek hayatını kaybetti. Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybeden ve gerekli işlemler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Türkmenistan uyruklu 21 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri tamamlanan Türkmen uyruklu kişilerin cenazeleri yakınlarına teslim edilirken, işlemleri devam eden cenazelerin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

TEYZESİNİN OĞLUNU KAYBETTİ

İsmini paylaşmak istemeyen ve Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Türkmenistan uyruklu bir kişi, saf alkol kullanımı nedeniyle teyzesinin oğlunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Kuzeninin virüsten korunmak için böyle bir şey içtiğini duyduğunu belirten Türkmenistan uyruklu kişi, cenazeyi memleketlerine götürmek istediğini söyledi.

ŞÜPHELİ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan Türkmenistan uyruklu şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR

Türkmenistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek         
15:52
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur         
15:15
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak         
12:33
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAF ALKOL YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN CENAZELERİ TESLİM ALINIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]