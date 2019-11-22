Son Dakika Haberleri: Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!
Son Dakika Magazin Safa yine herkesi kahkahaya boğacak! - Son Dakika Magazin

Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!

6 saat önce

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı'nın performansı damgasını vuracak.

Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!, System.String[]

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı'nın performansı damgasını vuracak. Yılmaz Erdoğan'ın "Herhangi birinin taklidini yapabilir misin Safa?" diyerek istekte bulunmasının üzerine alışılanın aksine bu kez salondaki izleyicilerin taklidini yapan Safa, yine salonu kırıp geçirecek.


Yılmaz Erdoğan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:23 
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