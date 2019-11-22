Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!
6 saat önce
Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı'nın performansı damgasını vuracak.
Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı'nın performansı damgasını vuracak. Yılmaz Erdoğan'ın "Herhangi birinin taklidini yapabilir misin Safa?" diyerek istekte bulunmasının üzerine alışılanın aksine bu kez salondaki izleyicilerin taklidini yapan Safa, yine salonu kırıp geçirecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:23
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