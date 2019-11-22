Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!

Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı'nın performansı damgasını vuracak. Yılmaz Erdoğan'ın "Herhangi birinin taklidini yapabilir misin Safa?" diyerek istekte bulunmasının üzerine alışılanın aksine bu kez salondaki izleyicilerin taklidini yapan Safa, yine salonu kırıp geçirecek.



