"Safahat'tan Öyküler" dizisi, Diyanet TV'de yayınlanacak - Son Dakika

"Safahat'tan Öyküler" dizisi, Diyanet TV'de yayınlanacak

20.01.2021 17:09

Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan "Safahat'tan Öyküler" adlı dizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Diyanet TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan "Safahat'tan Öyküler" adlı dizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Diyanet TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İstiklal Marşı'nı yazan "Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy'un meşhur eserindeki 13 şiirin televizyona uyarlandığı yapımın çekimleri tamamlandı.

Dizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kapsamında, mart ayında "Safahat'tan Öyküler" ismiyle Diyanet TV ekranlarında olacak.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Sebilürreşad dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, yapımın 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını belirterek, "İstiklal Marşı'nın 100. yılında İstiklal şairimizin şaheseri Safahat'ta yer alan 13 ayrı şiirden türetilen öykülerle yeni bir eser ortaya koymaya çalıştık." dedi.

Sıkı bir senaryo döneminin ardından şiir seçimlerini uzun süren istişarelerle sonuçlandırdıklarını ifade eden Bayhan, "Aruzun okunması bir marifet, onun öyküleştirilerek müstakil bir hikayeye dönüştürülmesi ise esaslı bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimiz Safahat okusun istiyoruz"

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Safahat'ın dizi halinde ekrana gelecek olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Safahat ile ilgili hassasiyetini takdirle karşıladığını dile getiren Argon, şunları söyledi:

"Safahat'tan Öyküler dizisi, dedem Mehmet Akif'in özellikle günümüz insanı tarafından hem dönemin şartlarının hem de düşüncelerinin anlaşılması bakımından önemli bir adım. Gençlerimiz Safahat okusun istiyoruz, okunması gereken temel eserlerden birisi. Hamdolsun şimdi gençler 'Safahat'tan Öyküleri' izlesin de diyeceğiz. Bunun için ciddi bir emek verildi. Şiir seçimleri titizlikle yapıldı.

Diyanet TV'nin son yıllarda televizyon yayıncılığı üzerine verdiği emeği de yakından görüyorum. Bu özenli çalışmaların karşılığını Rabb'im mutlaka verecektir. Bu nedenle hem Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'a hem de Diyanet TV Genel Müdürü Fatih Kurt'a teşekkür ediyorum. Safahat'ın bir televizyon dizisine dönüşmesi gerçekten esaslı bir proje oldu."

Mehmet Akif Ersoy'u Sezai Yeşilyurt canlandırdı

Yönetmenliğini Kemal Yılmaz üstlendiği, senaryosunu Neslihan Gürsoy'un kaleme aldığı dizide Mehmet Akif Ersoy'u usta oyuncu Sezai Yeşilyurt canlandırdı.

TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabul edildiği mart ayında ekranlara gelmesi planlanan yapım, "Seyfi Baba", "Neyzen", "Çarıkçı Emmi", "Hasta", "Küfe", "Ezanlar", "Mahalle Kahvesi", "Köse İmam", "Hasır", "Bebek", "Zorbalar", "Hürriyet" ve "Bayram" adlı 13 bölümle izleyici karşısına çıkacak.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mart, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Safahat'tan Öyküler' dizisi, Diyanet TV'de yayınlanacak - Son Dakika


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