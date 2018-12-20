Şafak Baskınında Gözaltına Alınan 7 Kişi Tutuklandı
13 saat önce
Şafak baskınında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandıBURSA - Bursa narkotik polisi özel harekat ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.
Şafak baskınında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
BURSA - Bursa
narkotik polisi özel harekat ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri özel harekat polisinin de katılımıyla 6 ayrı adrese şafak baskını düzenledi. Baskında dedektif narkotik köpekleri de yer aldı.
Narkotik polisi tarafından girilen adreslerde 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 adet ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, 2 adet hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlk işlemleri için emniyete götürülen 7 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 kişi tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:45 Kaynak: İHA
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