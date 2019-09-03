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- Şafak baskınında gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

10 saat önce

- Şafak baskınında gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi 20 adreste 22 gözaltıBURSA - Bursa narkotik polisi tarafından İstanbul ve Bursa'da şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i adli makamlara sevk edildi.

- Şafak baskınında gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

20 adreste 22 gözaltı

BURSA - Bursa narkotik polisi tarafından İstanbul ve Bursa'da şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i adli makamlara sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere 500 personelin katılımıyla Bursa merkez olmak üzere, İznik ilçesi ve İstanbul'da 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan baskınlarda PÖH ekipleri evlerin kapılarını koçbaşı desteğiyle kırarken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, bin 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 24 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy tablet ele geçirildi.

Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8 tanesi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

İstanbul, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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