Adana Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 46 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde 46 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, gümrük kaçağı 255 cep telefonu, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şafak baskınında gözaltına alınan 46 şüpheliden 26'sı serbest kaldı - Son Dakika

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