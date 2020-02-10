Şafak mahallesi güzelleşiyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'nde yenileme çalışması başlattığı Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nin yanında, çevre kirliliğinin yaşandığı 37 bin metrekarelik alanı yeşillendiriyor. Başkan Hakan Tütüncü, dört başı mamur güzel bir Şafak Mahallesi için çalıştıklarını söyledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şafak Mahallesi'nde 37 bin metrekarelik alanda devam eden yeşillendirme çalışmasını inceledi. Başkan Hakan Tütüncü, inceleme sırasında Mahalle Muhtarı Metin Şimşek'e yeşillendirme çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Tütüncü, yeşillendirme yaptıkları alanın, Akdeniz Sanayi Sitesi ile mahalle arasında önemli bir nokta olduğunun altını çizdi. Bu alana uzun yıllar moloz ve çöp döküldüğünü aktaran Tütüncü, "Moloz ve çöp dökülmesinden dolayı yeşillendirme çalışması başlattığımız alanda son derece sağlıksız bir çevre ortamı söz konusuydu. Şimdi bu çevre problemini ortadan kaldırarak, alanı yeşillendiriyoruz. Böylelikle Şafak Mahallesi'nde, çocukların yeşil doku üzerinde oyun oynayabileceği, hemşehrilerimizin piknik yapabileceği, akşamları çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri yaşanabilir bir alanı meydana getiriyoruz" ifadelerinde bulundu.



"Şafak, hizmetin en güzelini hak ediyor"



Tütüncü, mahalledeki özel mülk arazileri üzerindeki molozları da kaldırdıklarını hatırlatarak, "Bu yeşil alan, Şafak Mahallesi'nde hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında tabii etrafta özel mülkler üzerinde kalan moloz yığınları da maalesef Şafak Mahallesi'nin önemli problemlerinden bir tanesi. Zaman içerisinde bu alanlar üzerindeki molozları temizliyoruz. Ama yine kötü niyetli bir takım kimseler gelip bu alanlara moloz, çöp döküyorlar. Bu alanları temizlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



Dört başı mamur güzel bir Şafak Mahallesi için çalıştıklarına işaret eden Tütüncü, "Şafak Mahallemiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Çünkü hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Şafak'ta daha önce yapmış olduğumuz çalışmalara yenilerini eklediğimiz güzel bir dönemi yaşayacağız" diyerek, açıklamasını tamamladı.



Şafak'a 37 bin metrekare yeşil alan



Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışması başlattığı iki ayrı parseldeki 37 bin metrekarelik alan, mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl halde kalmıştı. Dökülen moloz ve çöplerden dolayı da alanda çevre kirliliği yaşanıyordu. Kepez Belediyesi de alan üzerindeki görüntü kirliliğini yeşillendirme çalışmasıyla ortadan kaldırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, molozlar ve çöplerden temizlediği alanı, çeşitli türde ağaç dikimi ve çim ekimiyle yeşillendirecek. Sulama ve ışıklandırma tesisatı yapılacak arazinin çevresinde yürüyüş parkuru oluşturulacak. Yeşil alanın çevresine ahşap oturma mobilyaları da konulacak. Kepez Belediyesi, yeşillendireceği alanın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerini de yeniliyor. - ANTALYA