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Şafak Mahmutyazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi gözyaşları içinde anlattı

29.01.2022 20:40

Türkiye'yi sarsan cinayette avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Show Haber'e yaptığı açıklamalarda gözyaşları içinde "Keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar?" dedi. Konuşurken hıçkırıklarına engel olamayan Erken, "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Ysak, Seccad Yeşil ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Memleketi Rize'de bugün toprağa verilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Show Haber'de yaptığı açıklamaları sırasında cümleler boğazına düğümlendi.

Konuşurken hıçkırıklara boğularak "Keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar?" diyen Ece Erken, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." diye konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA O GECEYİ ANLATI

O geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı." dedi.

Olay gecesi apar topar yola çıkan Ece Erken "Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu" açıklamalarında bulundu.

"BU İŞ PLANLI"

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Show Haber, Ece Erken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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