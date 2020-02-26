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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok
10 dakika önce
Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle 12 Temmuz'da eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na boşanma davası açtığını belirten avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi: "2012 yılında ayrılık sürecine girdik.
Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle 12 Temmuz'da eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na boşanma davası açtığını belirten avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi:
"2012 yılında ayrılık sürecine girdik. Aile içi geçimsizlikten dolayı bu noktaya geldik. 9 ay önce 12 Temmuz'da boşanma davasını açtım. Davamız şu an devam ediyor. Aylardır zaten evde bile kalmıyorum. Yayın yasağı olduğu için bazı belgeleri yayınlayamıyoruz. Boşanmanın Ece Hanım ile hiçbir alakası yok. Onun ünlü olmasından kaynaklanan bir durum. Ece Hanım'ın yaptığı işten dolayı sevmeyenleri onu yıkmaya çalışıyor."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:55
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