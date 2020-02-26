Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok - Son Dakika Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok

10 dakika önce

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle 12 Temmuz'da eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na boşanma davası açtığını belirten avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi: "2012 yılında ayrılık sürecine girdik.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok, System.String[]

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle 12 Temmuz'da eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na boşanma davası açtığını belirten avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi:


"2012 yılında ayrılık sürecine girdik. Aile içi geçimsizlikten dolayı bu noktaya geldik. 9 ay önce 12 Temmuz'da boşanma davasını açtım. Davamız şu an devam ediyor. Aylardır zaten evde bile kalmıyorum. Yayın yasağı olduğu için bazı belgeleri yayınlayamıyoruz. Boşanmanın Ece Hanım ile hiçbir alakası yok. Onun ünlü olmasından kaynaklanan bir durum. Ece Hanım'ın yaptığı işten dolayı sevmeyenleri onu yıkmaya çalışıyor."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:55 
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