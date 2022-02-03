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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheli ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheli ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

03.02.2022 15:20
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheli ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, ikinci kez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için,  ikinci kez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin 4 gün gözaltı süresi uzatılmıştı. Şüphelilerin gözaltı süresinin uzatılması için bugün ikinci kez adliyeye sevk edildi.


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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Adliyesi, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheli ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti; 11 şüpheli ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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