Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Eski BJK Başkanı Fikret Orman: Kardeşim gibiydi - Son Dakika

Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay, dün gece Bakırköy'ün Yeşilköy mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bir balık restoranında bulunan Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.

Fikret Orman, "Kardeşim" dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'

"Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm" diyen Orman, şunları anlattı:

"Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'Gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun."