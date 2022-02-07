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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

07.02.2022 11:07
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli, polisteki ifade işlemelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk oldu.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli, polisteki ifade işlemelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk oldu.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, şoförü de yaralanmıştı.

27 Ocak'taki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada ilk etapta İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 şüpheli yakalanmıştı. Kanlı saldırıya ilişkin bazı şüphelileri tespit edilmiş, faillere yardım ve yataklık ederek kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısının 17'e yükseldiği operasyonda iki kez kez ek gözaltı süresi verilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu bugün tamamlandı. Zanlılar, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi - İSTANBUL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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